George Clooney se convierte por unos instantes en fotógrafo de la AFP

George Clooney acaba de recibir un premio honorífico. Y en un arrebato, el célebre actor entrega su galardón a una fotógrafa de la AFP y le toma una fotografía con su cámara.Después de recibir el miércoles el León de Oro a su carrera en el festival de cine de la ciudad italiana, la estrella estadounidense posó para una multitud de fotógrafos junto a su amiga y actriz Laura Dern.Pero entonces se acercó hacia Tiziana Fabi, una fotógrafa que cubre grandes eventos del mundo del espectáculo, el deporte y la política para la AFP.'Te doy el León', le dijo. Y añadió: 'Yo hago la foto'.El intercambio entre ambos y la imagen tomada por Clooney de la fotógrafa sonriente con el premio en sus manos se difundieron ampliamente en las redes sociales.'No sé por qué me eligió a mí', dijo Fabi sobre su encuentro con el oscarizado actor y cineasta.'Estaba bastante sorprendida y, al principio, un poco molesta. ¡Simplemente dejó el premio sobre mi regazo y tomó mi cámara!', contó.Fabi dijo que Clooney le agradeció efusivamente cuando le devolvió la cámara y Dern le dijo: '¡Enhorabuena!'.Clooney llegó el miércoles para la inauguración del festival de Venecia, el más antiguo del mundo, y posó ante los fotógrafos que cubren la glamorosa muestra italiana.También había recibido un reconocimiento de la asociación de fotógrafos de Venecia, en el que posó con ellos y tomó algunas fotos con la cámara de otro fotoperiodista de la agencia italiana ANSA.Fabi dijo que se quedó asombrada de la habilidad de Clooney con una cámara profesional.'Hizo cuatro fotos y todas estaban enfocadas. Eran fotos perfectas. ¿Quizá deberíamos contratarlo?'.