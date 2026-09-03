Los colectivos en formación que ya buscan firmas

<span class="mln_uppercase_mln">L.Rodríguez</span> | El panorama político experimenta una intensa movilización ciudadana de cara a los próximos comicios, impulsada por nuevas agrupaciones que buscan consolidarse legalmente. Colectivos como Acción Ciudadana Independiente (ACI), el Partido Nacional Humanitario (PNH) y el Movimiento Radix lideran esta etapa, enfocando sus esfuerzos en cumplir con las exigencias del Tribunal Electoral. <span class="mln_uppercase_mln">Estos</span> movimientos se encuentran en plena fase de recolección de firmas a nivel nacional con el objetivo de alcanzar la cuota de adherentes requerida por el Código Electoral, tras superar las primeras revisiones administrativas. <span class="mln_uppercase_mln">Según</span> el más reciente informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), al corte del 27 de agosto de 2026, Acción Ciudadana Independiente registra 2 829 afiliados, el Partido Nacional Humanitario, 2 344 y el Movimiento Radix, 365.