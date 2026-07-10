Gibbs quiere preservar el típico

Antes de convertirse en acordeonista, Fernando Gibbs contó que inició su camino musical entre tambores, cajas, churucas y maracas en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, donde nació su gran pasión que con los años se transformó en un compromiso por preservar la música típica panameña.

“Mis primeros pasos dentro de la música típica fueron en el colegio. Ahí ingresé en la parte de percusión: tambor, caja, churuca y maracas. Luego, aprendí a tocar violín, bajo eléctrico y antes de salir del colegio aprendí el acordeón”, recordó Gibbs.

Influenciado por figuras como Ñato Califa y Alfredo Escudero, el artista aseguró que “siempre trataré de guardar el matiz que ha caracterizado a nuestra música típica panameña para mantener la esencia de este género”.

Gibbs trabaja en la producción de su primer sencillo y también impulsa una iniciativa para enseñar acordeón a nuevos talentos.

“La idea es crear una mini escuela para formar nuevos artistas de nuestra música típica panameña”, explicó.

El intérprete reconoció que uno de los mayores retos fue la pandemia, debido a la suspensión de presentaciones en vivo, pero asegura que esa etapa también permitió buscar nuevas formas de conectar con el público a través de las plataformas digitales.

Su mensaje para las nuevas generaciones es mantener el esfuerzo y el respeto por las raíces del género: “Trabajen duro para no dejar morir este género y no perder el matiz que siempre hemos escuchado de nuestros músicos pasados, porque eso es lo que nos identifica como músicos panameños”, expresó.