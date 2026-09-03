Gloria Steinem, ícono del feminismo y periodista, muere a los 92 años

La periodista estadounidense y emblemática del feminismo Gloria Steinem murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

"Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían", señaló la Gloria's Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 1960, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras "conejitas" en el club Playboy, de Nueva York.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató.

"Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie", escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar de conferencias y protestas.

En la década de 1970, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women's Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

"Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta final", declaró su fundación.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", apuntó.