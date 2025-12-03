Gloria Trevi enciende Los Ángeles y anuncia una celebración latina “a toda madre”

Gloria Trevi rompe el silencio y anuncia que no hará gira en el 2026 por Estados unidos, ya que tiene planeado dedicarse de lleno a su propuesta musical, no obstante, se alista regresa al BMO Stadium para presentar oficialmente su show “Gloria Trevi Live Celebration”, un único concierto que se realizará el 28 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

“Vamos a hacer una pachanga, pero una fiesta”, afirmó con entusiasmo la interprete, mientras hablaba frente a las cámaras. Trevi no escondió nada: quiere celebrar San Valentín, la amistad, el amor, su cumpleaños, “tu no cumpleaños”, la latinidad y cada motivo que sirva para unir a su público en una noche donde, según prometió, “vamos a terminar guarapetos... con mucha pasión, muchísima energía, música y sorpresas”.

Trevi remarcó la importancia del momento:

“Es súper importante hacer presencia latina en el mundo y hacerla de una manera positiva, sentirnos orgullosos de nuestras raíces”, dijo, dejando claro que su show no solo será un espectáculo, sino una afirmación cultural. La cantante mandó un beso “a toda la gente en Los Ángeles, Latinoamérica, España y cualquier parte del mundo” que la sigue, sin ocultar su emoción al saber hasta dónde llega su voz. La artista también despejó la duda más repetida:

Habrá un solo concierto en Estados Unidos durante 2026, exclusivamente en Los Ángeles. Explicó que su agenda la mantiene inmersa en composición, producción y varios proyectos musicales que estrenará a lo largo del año.

Por eso, esta única fecha “va a valer por todos los del año” y dejará una “cruda para todo el año para reponerse”. Sobre las sorpresas del Live Celebration, soltó una sonrisa traviesa: “Obvio que van a haber sorpresas... pero no se las voy a decir”. Solo adelantó que quiere escuchar al público gritar “¡Wow! ¡Oh! ¡My God! ¡Cabrón!” durante toda la noche. Antes de despedirse, Trevi aseguró que este show solo podrá verse en el BMO Stadium, porque ningún espectáculo suyo se repite.