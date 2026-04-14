Godzilla llega a Nueva York en esperada secuela “Minus Zero”

Godzilla sacudió la CinemaCon este martes en Las Vegas donde fueron divulgadas imágenes de “Godzilla Minus Zero”, en las que se ve al adorado monstruo japonés cara a cara con la estatua de la Libertad, en Nueva York.

Dirigida por Takashi Yamazaki, la producción de la japonesa Toho es una secuela de “Godzilla Minus One”, que se convirtió en un éxito internacional con una taquilla de 116 millones de dólares.

Y la coronó además como la primera película de lengua no inglesa en ganar un Óscar de efectos visuales.

En su presentación a los dueños de las salas de cine en el Colosseum del Caesars Palace, Yamazaki anticipó que “la inmensa escala y terror de Godzilla, al igual que la lucha humana por sobrevivir (...) llevará al límite a sus pantallas y sus audiencias”

La película, que llegará a los cines estadounidenses el 6 de noviembre y está protagonizada por Ryûnosuke Kamiki y Minami Hamabe, está ambientada en 1949, dos años después de los eventos de “Minus One”, y continuará la historia de la familia Shikishima, enfrentando un más duro desafío.

“Japón ha sido reducido a menos por el ataque de Godzilla. La gente lucha por levantarse y caminar al futuro (...) La jornada de menos a cero no será fácil”, dijo el también guionista.

Yamazaki presentó un detrás de cámaras de la producción así como escenas en las que se ve un piloto, destrucción, tristeza y al imponente kaiju llegando a Nueva York.

A los dueños de las salas de cine, que se congregan en la convención para ver adelantos del menú que los estudios preparan para los próximos meses, Yamazaki recordó que el querido monstruo nació en la pantalla grande japonesa.

“Y durante más de 70 años, su legado ha estado fuertemente amarrado a la experiencia cinematográfica”, dijo.

“La escala abrumadora en la pantalla gigante y ese rugido que sacude tu butaca: Godzilla se convierte en Godzilla cuando se experimenta en el cine”, agregó.

- Expectativa en torno a Warner Bros. -

Este martes, CinemaCon también apreció el catálogo de adelantos de la distribuidora indie Neon.

La compañía, que manejó las oscarizadas “Parásitos” y “Anora”, anunció que lanzará este año “Hope”, un thriller de ficción científica surcoreano protagonizado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Michael Fassbender y Alicia Vikander,.

Con la participación de su director Boots Riley y el actor LaKeith Stanfield, presentó “I Love Boosters”, la cinta que sigue a unas ladronas de ropa y que promete convertirse en un evento fashionista en los cines, así como un adelanto del thriller “A Place in Hell”, que trae a Michelle Williams y Daisy Edgar-Jones como rivales en una firma de abogados.

Adam Scott se sumó a la presentación del estudio para ofrecer una nueva mirada a su “Hokum”, en la cual interpreta a un escritor que en busca de las cenizas de sus padres se hospeda en un hotel embrujado.

La cinta, que estrena en mayo en Estados Unidos, está dirigida por Damian Mc Carthy (“Oddity”, “Caveat”).

En la tarde la CinemaCon recibirá a Warner Bros. para su esperada presentación, que genera expectativas dado las conversaciones en torno a su posible venta a Paramount Skydance, algo que preocupa al sector.

Pines con la consigna “#Bloque la fusión” fueron vistos en algunos del Caesars Palace de forma anónima.

La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en Las Vegas.