Gothic trae nuevos ritmos a Panamá con dos temas

m.salomón | El artista jamaiquino Gothic promociona en Panamá sus nuevos sencillos “Charge” y “Work N Blv”, dos canciones con propuestas diferentes que buscan conectar con el público desde la fiesta y la motivación.

En conversación con Metro Libre, el cantante contó que ambos temas han tenido una buena respuesta en las plataformas digitales, donde registran reproducciones en más de 130 países.

“Charge” es una canción con una vibra urbana y fiestera, pensada para poner al público en movimiento, mientras que “Work N Blv” tiene un mensaje motivacional dedicado a las personas trabajadoras, que se esfuerzan día a día por salir adelante y alcanzar sus objetivos.

Gothic explicó que, aunque sus lanzamientos están teniendo movimiento en el ámbito digital, ahora su principal propósito es conseguir que su música llegue a las calles, discotecas y diferentes espacios de Panamá.

El artista también manifestó su interés en seguir colaborando con talentos panameños, luego de las experiencias musicales que ha compartido con exponentes locales como: Elisama, Pablo Mures, entre otros.