Grijalba hace un homenaje al bolero ranchero con el estreno de “No Vas a Convencerme”

Grijalba, una de las voces emergentes más prometedoras del regional mexicano, lanzó su nuevo sencillo “No Vas a Convencerme”, un tema que rinde homenaje a la esencia del bolero ranchero mientras incorpora matices contemporáneos que conectan con nuevas generaciones.

”Me gusta mucho lo que proyecta, porque desde hace tiempo quería crear algo así: una propuesta que mezcla los sonidos románticos del bolero ranchero con matices de la música actual”, aseguró Grijalba en un comunicado.

La canción fue compuesta en 2023 durante un campamento musical en Medellín, Colombia, por Alejandro Fernández, Alejandro Quintero, Anthony Medina y el propio Grijalba. Un año más tarde, la canción fue grabada y producida en México bajo el sello Ligas Mayores, consolidando así la visión artística del joven intérprete.

”No Vas a Convencerme” forma parte de un proceso creativo en el que nacieron seis temas. La canción es un reflejo de la pasión y dedicación de Grijalba por crear música que sea auténtica y relevante para su audiencia.

Con su nuevo sencillo, Grijalba busca conectar con nuevas generaciones y mantener viva la esencia del bolero ranchero. Además sigue demostrando su talento y capacidad para crear música que resuena con el público.

Su visión artística y su conexión con la música regional latina lo posicionan como uno de los artistas emergentes más prometedores en el género. Se espera que este sencillo sea un paso importante en su carrera y lo lleve a nuevos niveles de éxito.