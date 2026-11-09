Grupo 5 gana su primer Premio HEAT como Mejor Artista Tropical

El grupo peruano Grupo 5 obtuvo su primer galardón en los HEAT Latin Music Awards al ser reconocido como Mejor Artista Tropical durante la ceremonia celebrada el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México.

La agrupación recibió el premio en una categoría que incluyó a Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Olga Tañón y Los Ángeles Azules, consolidando su presencia en la escena de la música tropical latinoamericana.

Los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén subieron al escenario para recibir el reconocimiento y dedicaron el galardón a su padre, Elmer Yaipén, fundador de Grupo 5. Durante su intervención, destacaron los 53 años de trayectoria de la agrupación y agradecieron el respaldo de sus seguidores.

La celebración continuó con una presentación junto a Olga Tañón, con quien interpretaron el tema “Que se vaya” como parte de un homenaje a la artista puertorriqueña. Grupo 5 también participó, junto a Mar Solís, en la entrega de un reconocimiento especial a la cantante.

Fundada en 1973 en Monsefú, Perú, la agrupación es liderada actualmente por la segunda generación de la familia Yaipén. Con temas como “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Te vas”, Grupo 5 se ha consolidado como uno de los principales referentes de la cumbia peruana.

La agrupación continúa promoviendo nueva música con lanzamientos como “El secreto”. El reconocimiento en los Premios HEAT se suma a los hitos alcanzados durante más de cinco décadas de trayectoria artística.