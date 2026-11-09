El sistema bancario panameño es “sólido, robusto y estable”

El Sistema Bancario Nacional mantiene fundamentos sólidos, líquidos y bien capitalizados, así lo destaca el más reciente informe de actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Los indicadores de liquidez se ubican holgadamente por encima del mínimo regulatorio, según los datos publicados a septiembre de 2026. El documento señala que la liquidez legal del Sistema Bancario Nacional alcanzó el 54.36%, más de 24 puntos por encima del 30% exigido. El Índice de Adecuación de Capital se situó en 15,72%, casi el doble del mínimo de 8%, con un crecimiento patrimonial de 11,14%, superior al de los activos.

El Centro Bancario Internacional mantiene una posición financiera sólida, con expansión del balance, crecimiento de los depósitos por encima del crédito y fortalecimiento patrimonial. Los activos totales alcanzaron USD 171.816,2 millones, con un crecimiento interanual del 8,20%. Cerca del 75,5% de ese incremento fue financiado con depósitos y patrimonio, reflejo de una estructura de financiamiento estable y sostenible.

El economista Luis Morán hizo un llamado a la calma a la población y aseguró que el sistema bancario panameño se mantiene sólido, robusto y eficiente, con indicadores financieros que así lo reflejan.

Morán señaló que lo ocurrido en Paraguay debe analizarse con rigor y entendiendo las circunstancias particulares de esa entidad y su entorno financiero, por lo que no puede trasladarse automáticamente esa situación a Panamá ni generar conclusiones generalizadas sobre el sistema bancario local.

Destacó que Panamá cuenta con un Centro Bancario Internacional con trayectoria, un marco legal adecuado, una regulación prudencial y una supervisión especializada a cargo de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), lo que ha llevado al país a un reconocimiento internacional, siendo clave para el crecimiento económico y el atractivo de inversión extranjera.

“Mi llamado es a la calma, a informarse a través de fuentes oficiales y a no tomar decisiones financieras impulsadas por mensajes alarmistas o información no verificada”, enfatizó.

Finalmente, instó a confiar en el sistema bancario panameño y a promover su institucionalidad, confianza y transparencia, pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país.