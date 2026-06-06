Grupo Niche celebra junto a Carlos Vives en Premios Tu Música Urbano

El Grupo Niche suma un nuevo reconocimiento a su legado tras ganar en la categoría Canción Tropical en Premios Tu Música Urbano Mix 2026 con “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)”, su colaboración junto a Carlos Vives. La ceremonia se celebró este jueves 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile en San Juan, Puerto Rico, reuniendo a destacadas figuras de la música latina, productores, compositores y representantes de la industria.

El galardón celebra una colaboración entre dos pilares de la música colombiana: el universo caribeño de Carlos Vives y la fuerza salsera de Grupo Niche. En esta versión, “La Tierra del Olvido” adquiere una nueva dimensión tropical, donde la identidad, la memoria y la riqueza sonora de Colombia se encuentran con el sello inconfundible de una de las agrupaciones más importantes de la salsa a nivel mundial.

La noche también tuvo un significado especial para Grupo Niche, que formó parte de la gala como presentador y subió al escenario junto a Carlos Vives y Sergio George, reafirmando la presencia de la salsa dentro de una premiación que reconoce el alcance y la evolución de la música latina. Este momento llega después de su reciente reencuentro en vivo con Vives el pasado 23 de mayo en el Kaseya Center de Miami, fortaleciendo una colaboración que sigue conectando generaciones a través de la música colombiana.

El reconocimiento llega en una etapa de gran actividad para Grupo Niche. La agrupación lanzó recientemente Más Que Palabras, su nuevo álbum de estudio, una producción de nueve canciones inéditas que presenta una mirada contemporánea a su esencia: la fuerza del ensamble, la identidad colectiva y la evolución sonora de la salsa. Realizado bajo la dirección musical de José Aguirre y la dirección general de Yanila Varela, el proyecto cuenta con la interpretación de sus vocalistas Luis Araque, Álex Torres, Alejandro Íñigo y Fito Echeverría, consolidando una voz colectiva que honra la historia de Niche mientras proyecta su sonido hacia el presente.

En paralelo, Grupo Niche continúa llevando su música a escenarios internacionales como parte de su gira global Niche Disco Tour 2026. La agrupación se prepara para presentarse en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Suiza, España y Perú durante los próximos meses, con fechas destacadas como su participación junto a Nathy Peluso en Salsa Spectacular, el próximo 15 de julio en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, y su esperado concierto del 31 de octubre en Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, donde el público del sur de Florida vivirá una noche dedicada a la salsa, la celebración y la evolución musical de una agrupación que continúa marcando la historia de la música latina.