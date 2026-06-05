Jorge Bonilla asumirá la rectoría de la UNACHI tras la salida de Etelvina Medianero

El vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Jorge Bonilla, asumirá la conducción de la institución luego de la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

La dimisión de Medianero fue presentada el pasado 2 de junio y entrará en vigencia el próximo 8 de junio. De acuerdo con el orden de subrogación establecido en el estatuto orgánico universitario, la rectoría quedará de forma interina en manos de Bonilla.

“Por el momento el que se queda es el doctor Jorge Bonilla, al menos que pase otra cosa”, confirmó el departamento de Relaciones Públicas de la UNACHI a Metro Libre.

Hasta ahora, la universidad no ha informado sobre un eventual proceso para escoger a un nuevo rector ni sobre posibles decisiones que pueda adoptar el máximo órgano de gobierno universitario en los próximos días.