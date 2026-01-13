Grupo Niche celebra su nominación a Premio Lo Nuestro

La agrupación colombiana Grupo Niche celebró su nominación al Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría Colaboración del Año – Tropical por “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)”, realizada junto a Carlos Vives.

El reconocimiento destaca la vigencia del grupo y su influencia en la música latina en Estados Unidos y otros mercados.

La postulación resalta la reinterpretación salsera del clásico de Vives, una versión que combina elementos del Caribe y el Pacífico colombiano. La colaboración fusiona la identidad melódica del cantautor con el sello rítmico de Grupo Niche, aportando nuevos matices y una lectura emotiva del tema original.

La nominación llega en un periodo de alta actividad para la agrupación, que cerró 2025 con su Legacy Tour, una gira por 15 países con 75 conciertos. El grupo también renovó su catálogo con el lanzamiento del álbum Clásicos 1.0 y nuevas colaboraciones, entre ellas las realizadas con Carlos Vives y Grupo Cañaveral.

En el último año, Grupo Niche alcanzó hitos relevantes para la salsa, incluidos llenos totales en el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia Hall de París. También protagonizó un momento destacado en el tour de Shakira en Cali, interpretando “Sin Sentimiento” ante más de 40 mil asistentes, además de su gira conjunta con El Gran Combo por Estados Unidos.

El grupo calificó la nominación como un reconocimiento especial en su trayectoria de 45 años, subrayando el apoyo constante del público. Premio Lo Nuestro, organizado por Univisión, celebrará su edición 2026 el 19 de febrero en Miami, con votaciones abiertas hasta el 26 de enero.