Grupo Niche se suma al panel “Generaciones” de Billboard Latin Music Week 2026

Grupo Niche formará parte de Billboard Latin Music Week 2026 a través del panel “Generaciones: Why Nostalgia Is Hipper Than Ever”, presentado por Andrea Ramírez PR en el Main Stage del Faena Forum, como parte de la programación que se celebrará del 19 al 22 de octubre en Miami Beach.

La agrupación estará representada por Alex Torres, Luis Araque, Alejandro Iñigo y Fito Echeverría, quienes compartirán la conversación junto a Emir Pabón, de Grupo Cañaveral, y Mar Solís, cantante y compositora que forma parte de una reconocida dinastía musical mexicana.

El panel abordará el papel de la nostalgia en la música latina actual y cómo los sonidos, canciones e historias que han marcado distintas épocas continúan encontrando nuevas formas de conectar con generaciones más jóvenes.

La participación de Grupo Niche llega en un momento especialmente activo para la agrupación, que recientemente protagonizó una multitudinaria presentación ante aproximadamente 45 mil personas en el Festival Cordillera de Bogotá, calificada por la crítica como una de las mejores del festival, y fue confirmada como finalista de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo, por tercer año consecutivo.

Billboard Latin Music Week es uno de los encuentros más importantes de la industria de la música latina, reuniendo cada año a artistas, ejecutivos, productores y líderes del sector en una programación de conversaciones, paneles, presentaciones y espacios de networking que exploran el presente y futuro de la música latina.

Tras su paso por Miami, Grupo Niche continuará su agenda de presentaciones en Estados Unidos junto a CMN, con fechas confirmadas en Chicago, Florida, Nueva Jersey y Massachusetts: 30 de octubre de 2026 – Chicago, IL – Rosemont Theatre; 31 de octubre de 2026 – Hollywood, FL – Hard Rock Live;14 de noviembre de 2026 – Elizabeth, NJ – The Ritz Theatre; 15 de noviembre de 2026 – Lynn, MA – Lynn Memorial Auditorium

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Grupo Niche continúa demostrando la vigencia de un repertorio que ha trascendido generaciones, haciendo de su participación en “Generaciones” una extensión natural de una historia que sigue encontrando nuevas audiencias dentro y fuera de Colombia.