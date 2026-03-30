Grupo Niche y Nathy Peluso anuncian noche histórica en el Hollywood Bowl

La legendaria agrupación de salsa Grupo Niche y la artista argentina Nathy Peluso encabezarán un show especial el próximo 15 de julio en el icónico Hollywood Bowl, donde compartirán escenario por primera vez en un formato único para una sola noche que reunirá a dos de las fuerzas más vibrantes de la música latina.

Reconocida por su estilo versátil y potente, Nathy Peluso ha sido destacada por Billboard como una artista que “brilla con la fuerza de un huracán” cuando interpreta salsa. En los últimos años, se ha consolidado como una de las voces más impactantes de la música latina, fusionando de manera única géneros como hip-hop, jazz, R&B y salsa con una identidad artística propia y distintiva.

En esta ocasión especial, Peluso interpretará su repertorio acompañado por la orquesta completa de Grupo Niche, antes de dar paso a un headline set de la agrupación, una de las orquestas de salsa más influyentes de todos los tiempos, que llevará al escenario su legado de 46 años con los clásicos que han definido el género a nivel mundial.

Este encuentro representa una fusión entre generaciones y sonidos: la fuerza innovadora de Peluso y la maestría salsera de Grupo Niche. Juntos ofrecerán un espectáculo que celebrará la riqueza y diversidad de la música latina, conectando con audiencias de distintas nacionalidades y edades.

La afinidad entre ambos artistas ya había quedado reflejada cuando Peluso mencionó a Grupo Niche en la letra de su canción “Erotika” (2025), un guiño a la influencia y relevancia cultural de la agrupación colombiana dentro del universo musical latino.

El concierto también marcará la apertura de la serie Jazz Plus de la temporada 2026 del Hollywood Bowl, un ciclo que celebra la diversidad de la música global y que este año contará con artistas como Herbie Hancock, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis y Buddy Guy, entre otros.

En lo que va de 2026, Grupo Niche ha consolidado un momento sobresaliente en su carrera: su producción Clásicos 1.0 fue nominada al Grammy en la categoría Best Tropical Latin Album, y su colaboración “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)” con Carlos Vives fue postulada al Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría Colaboración del Año – Tropical, reafirmando su relevancia en la música latina contemporánea.

Paralelamente, la agrupación continúa llevando su energía al público con presentaciones dentro de su Niche Disco Tour 2026, destacando recientes sold outs en Lima y Buenos Aires durante el pasado fin de semana, además de presentaciones en Estados Unidos y otros mercados, y ha enriquecido su repertorio con lanzamientos recientes como el tributo a Barranquilla “Barranquilla Está De Moda”, un tema que celebra la identidad y el espíritu de la ciudad y conecta la tradición salsera con la vitalidad de su carnaval.

Nathy Peluso continúa consolidándose como una de las artistas más innovadoras y versátiles de la música latina: su álbum GRASA obtuvo una nominación al Grammy en la categoría Best Latin Rock or Alternative Album, sumándose a una destacada trayectoria que incluye cinco Latin Grammy y múltiples reconocimientos internacionales.

Además, Peluso ha expandido su propuesta musical con lanzamientos recientes como su EP salsero Malportada, un proyecto que profundiza en su conexión con el género y que dialoga con la influencia de la salsa clásica desde una perspectiva contemporánea, mientras continúa llevando su potente propuesta escénica a escenarios internacionales.

El concierto del 15 de julio en Los Ángeles es una cita imperdible para los amantes de la salsa y la música latina contemporánea, prometiendo una experiencia irrepetible que fusiona tradición, talento y creatividad sobre uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.