Guillaume Canet y Marion Cotillard aprenden español para una película sobre sectas

El actor y director Guillaume Canet dirige a Marion Cotillard en "Karma", sobre una mujer que fue víctima de una secta, una película presentada en Cannes ambientada en parte en España y para el que las dos estrellas francesas aprendieron español.

"Karma" arranca en un pueblo del norte de España, donde Jeanne (Marion Cotillard) intenta empezar de cero con Daniel (Leonardo Sbaraglia).

Pero tras la desaparición de un niño, la policía española sospecha de esta mujer inestable. Ella huye entonces a Francia, a la comunidad donde creció y fue víctima de una secta.

Para rodar esta película, que Canet escribió para la que fuera su pareja, las dos estrellas galas se pusieron a hablar español.

"Sueño con hablarlo [el español] desde siempre. Hablo un poquito", dijo Cotillard en rueda de prensa.

"Es muy agradable actuar en una lengua extranjera. En realidad, no complica las cosas [...] Incluso puede facilitar la entrada en un personaje", explicó la actriz oscarizada.

Canet, por su parte, dijo que "el español era también una especie de homenaje a [su] sangre", en alusión a los orígenes ibéricos de su familia materna.

"Pero me sentí muy frustrado. Y desde entonces estoy aprendiendo español y me gustaría algún día poder hablarlo mucho mejor", agregó.

La intérprete que dio vida a Edith Piaf en "La vida en rosa" elige sus papeles cuidadosamente: "Guillaume lo escribió para mí", confiesa la actriz, que el año pasado anunció su separación del director tras casi dos décadas de vida en común.

D”Pero me sentí muy frustrado. Y desde entonces estoy aprendiendo español y me gustaría algún día poder hablarlo mucho mejor”, agregó.”Es muy agradable actuar en una lengua extranjera. En realidad, no complica las cosas [...] Incluso puede facilitar la entrada en un personaje”, explicó la actriz oscarizada.Sueño con hablarlo [el español] desde siempre. Hablo un poquito”, dijo Cotillard en rueda de prensa.ante mucho tiempo fueron una pareja muy mediática y las dos estrellas trabajaron juntas en múltiples ocasiones, comenzando por "Quiéreme si te atreves" (2003), donde el público los descubrió, hasta "Astérix y Obélix y el rein”Karma” arranca en un pueblo del norte de España, donde Jeanne (Marion Cotillard) intenta empezar de cero con Daniel (Leonardo Sbaraglia). medio" (2023).