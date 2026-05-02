HA*ASH, presenta “Si me hubieras llamado ayer”, una historia sobre soltar, sanar y volver a empezar

El dúo mexicano HA*ASH, regresa con nueva música y presenta “Si me hubieras llamado ayer”, un tema profundamente emocional que marca un capítulo honesto en su carrera. Con la sensibilidad que las caracteriza, las hermanas exploran uno de los momentos más complejos del desamor: esa vulnerabilidad en la que la soledad y la nostalgia pueden hacer dudar incluso de las razones que llevaron a soltar una relación.

“Si me hubieras llamado ayer”, captura, al puro estilo HA*ASH, ese instante íntimo en el que darías lo que fuera por recibir una llamada de esa persona, justo antes de lograr cerrar el ciclo por completo. Porque, como ellas mismas expresan, cuando finalmente logras olvidar a alguien, lo haces de verdad. Y es ahí donde nace la fuerza de esta historia: en el momento en que decides darle vuelta a la página.

Para HA*ASH, el tiempo y la distancia son piezas clave en el proceso de sanación. A través de su música, han logrado transmitir cómo trabajar en uno mismo brinda claridad y fortalece la decisión de soltar. Además, comparten un mensaje contundente sobre las relaciones: si algo vale la pena, hay que trabajarlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde.

Emocionadas por este lanzamiento, las artistas reafirman su compromiso de seguir contando historias reales que conecten con sus fans, manteniéndose fieles a su esencia dentro del pop country.

Esta nueva canción rinde homenaje al desapego y a las despedidas.

Con este lanzamiento, HA*ASH no solo presenta nueva música, sino que despliega una declaración emocional que invita a sanar, a soltar y, sobre todo, a elegirte, incluso cuando el corazón aún duda.