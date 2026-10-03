Hallan una nueva especie de lagartija en los Andes de Perú

Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de lagartija en los Andes de Perú, informó este sábado el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos.

La lagartija mide entre 6 y 8 centímetros y se caracteriza por diferencias de coloración entre machos y hembras.

Las hembras tienen manchas de forma cuadrangular en el dorso, mientras que los machos presentan manchas oblicuas acompañadas de escamas blancas, una coloración que les permite camuflarse en ambientes rocosos.

Su alimentación incluye tanto materia vegetal como pequeños artrópodos, entre ellos arañas, escarabajos, chinches y larvas de algunos insectos. La especie es vivípara, es decir, sus crías se desarrollan dentro de la madre.

La nueva especie, denominada Liolaemus archipensis, fue registrada en la puna altoandina, sobre los 4.800 metros de altitud en la región sur andina de Arequipa.

“La descripción de nuevas especies trae consigo un avance muy importante para la biodiversidad en nuestro país, principalmente cuando se utilizan diferentes líneas de evidencia, como las herramientas moleculares y las características morfológicas, es decir, las características externas que presentan estos individuos o estas lagartijas”, dijo a la AFP la bióloga Ling Huamaní-Valderrama que lideró la investigación.

Perú alberga 296 especies de lagartijas, según la bióloga.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Diversity de Suiza.