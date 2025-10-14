$!Halloween escénico

Durante el mes de octubre, las salas de teatro en Panamá se contagian del espíritu de Halloween con puestas en escena que mezclan humor, misterio y sustos para todos los públicos. Este año, distintos espacios culturales han apostado por producciones que buscan conectar con la temporada más escalofriante del año, ofreciendo propuestas tanto para niños como para adultos que disfrutan del teatro y las historias de miedo.

El Teatro Pacific abre su cartelera con ‘La calle de los sustos’, una divertida comedia infantil en la que los personajes más temidos de los cuentos clásicos se reúnen para demostrar que no todo en ellos es oscuridad y ‘El señor de las moscas’. Por su parte, el Teatro West presenta ‘Coco’, una historia que combina humor y reflexión.

Además de las obras en cartelera, otros colectivos teatrales siguen preparando funciones temáticas, lecturas dramatizadas de cuentos de terror, aportando un toque local al espíritu de Halloween.