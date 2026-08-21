Cultura

Harán torneo de asados en Brisas del Golf

Harán torneo de asados en Brisas del Golf
Cortesía | Una participante prepara un corte de carne ahumada.
Zulema Emanuel
21 de agosto de 2026

La cultura del asado competitivo alcanzará un nuevo nivel en el país con “Smoke Arena: Batalla de Naciones”, un torneo que enfrentará a los 16 mejores pitmasters de Panamá y Costa Rica en un formato de eliminación directa. El certamen arrancará este viernes, 21 de agosto, con el sorteo de llaves en Laboratorio BBQ y continuará el sábado 22 en Padel City Brisas del Golf, ubicado en el antiguo Peskaito.

En esta edición, los asadores pondrán a prueba su técnica low & slow utilizando el corte Boston Butt (paleta de cerdo) para preparar el tradicional pulled pork, bajo la estricta evaluación de jueces certificados por la Asociación de Asadores de Panamá (AAP).

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