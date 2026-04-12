Herrera ya tiene candidata para Miss Universo

El concurso regional Miss Universe Herrera presentó a su candidata para el certamen 2026: Isabel Lourdes Sánchez Baule.Con 21 años, Isabel Lourdes nació y creció en la ciudad de Chitré, llevando con orgullo sus raíces del corregimiento de La Arena, cuna de tradición, cultura y talento artesanal. Con una estatura de 1.77 metros, actualmente cursa estudios en Mercadeo, Promoción y Ventas en la Universidad de Panamá, perfilándose como una joven disciplinada, enfocada y con visión de futuro, informó la organización del evento.Isabel Lourdes es atleta de flag football, reflejo de su carácter competitivo, constancia y fortaleza. A la par, mantiene un profundo amor por el folclore y las tradiciones herreranas, valores que forman parte esencial de su identidad, describió la organización en sus redes sociales.Hoy inicia un camino que trasciende la belleza, representando el espíritu, la cultura y el potencial de toda una provincia