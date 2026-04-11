Nacionales

Ministerio Público localiza a cinco personas reportadas como desaparecidas

Ministerio Público localiza a cinco personas reportadas como desaparecidas
ML | Imagen ilustrativa de la Alerta Amber.
Redacción Metro Libre
11 de abril de 2026

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, informó que logró localizar a 5 personas que se encontraban reportadas como desaparecidas, con el apoyo de las Fiscalías Regionales y los Estamentos de Seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas localizadas este sábado 11 de abril son:

- Hombre adulto de 56 años - Panamá

- Mujer adolescente de 14 años - (Alerta Amber) Bocas del Toro

- Mujer adolescente de 13 años - (Alerta Amber) Panamá

- Mujer adolescente de 14 años - (Alerta Amber) Panamá

- Mujer adolescente de 16 años - (Alerta Amber) Panamá

El Ministerio Público detalló que cuatro de los cinco casos correspondían a Alertas Amber activas, vinculadas a adolescentes entre 13 y 16 años. Las diligencias se ejecutaron mediante coordinación entre la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las Fiscalías Regionales.

La institución reiteró a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier desaparición a través de los canales oficiales y destacó que la atención oportuna y el trabajo interinstitucional son clave para lograr localizaciones exitosas.

Tags:
Ministerio Público
|
desaparecidos
|
Alerta Amber
|
Localizan
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR