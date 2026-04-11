Ministerio Público localiza a cinco personas reportadas como desaparecidas

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, informó que logró localizar a 5 personas que se encontraban reportadas como desaparecidas, con el apoyo de las Fiscalías Regionales y los Estamentos de Seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas localizadas este sábado 11 de abril son:

- Hombre adulto de 56 años - Panamá

- Mujer adolescente de 14 años - (Alerta Amber) Bocas del Toro

- Mujer adolescente de 13 años - (Alerta Amber) Panamá

- Mujer adolescente de 14 años - (Alerta Amber) Panamá

- Mujer adolescente de 16 años - (Alerta Amber) Panamá

El Ministerio Público detalló que cuatro de los cinco casos correspondían a Alertas Amber activas, vinculadas a adolescentes entre 13 y 16 años. Las diligencias se ejecutaron mediante coordinación entre la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las Fiscalías Regionales.

La institución reiteró a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier desaparición a través de los canales oficiales y destacó que la atención oportuna y el trabajo interinstitucional son clave para lograr localizaciones exitosas.