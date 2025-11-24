Hijo de colonense viajará al espacio

El astronauta estadounidense Christopher “Chris” Williams, de 42 años, hijo del panameño Rogelio Williams, originario de la provincia de Colón y de la estadounidense Ginger Macomber, fue confirmado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) como parte de una misión espacial conjunta con cosmonautas rusos que se extenderá por ocho meses.

La agencia espacial informó, mediante un video difundido en Instagram, que Williams despegará este 27 de noviembre, la mañana del Día de Acción de Gracias, a bordo de la nave espacial Soyuz MS-28 de Roscosmos, acompañado por los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.

El lanzamiento se realizará desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado en la provincia de Kyzylorda, Kazajistán, y el trío pasará aproximadamente ocho meses a bordo del laboratorio orbital como parte de la Expedición 74.

Durante su primera misión en la Estación Espacial Internacional, Williams desempeñará el cargo de ingeniero de vuelo.