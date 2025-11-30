Fallece diácono Roberto Villacrés

La Arquidiócesis de Panamá anunció el fallecimiento del diácono Permanente Roberto Villacrés.

El arzobispo metropolitano, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., expresó que “nuestra Iglesia despide hoy a un servidor ejemplar, un hombre de profunda sencillez, entrega y amor a la liturgia, cuya cercanía con los más necesitados deja un testimonio que permanecerá en nuestra memoria e inspira nuestra misión”.

Asimismo, envió un mensaje de consuelo a su esposa Felicita de Villacrés, a sus hijos y seres queridos, pidiendo al Dios de toda consolación que fortalezca sus corazones y recordando la esperanza cristiana sustentada en las palabras del Señor: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11,25).

Ordenado el 15 de junio de 1991 por Mons. Marcos Gregorio McGrath, el diácono Villacrés, durante 34 años, entregó su vida al servicio pastoral y al anuncio del Evangelio.