Homenaje a la recordada actriz Shannen Doherty

Los fanáticos podrán recordar a la actriz Shannen Doherty, quien falleció el pasado 13 de julio tras padecer cáncer de mama, en un especial que transmitirá el canal de televisión por cable LIFETIME este domingo desde las 5:00 p.m.

Esta artista era conocida por series como “La pequeña casa en la pradera”, “Beverly Hills 90210” y “Charmed”, así como por sus papeles protagónicos en varias películas originales de LIFETIME como “Dying to Belong”, Lista De Toda Una Vida” (List of a Lifetime), “Celos Asesinos” (No One Would Tell) y “La Historia no Autorizada de Beverly Hills 90210” (The Unauthorized Beverly Hills 90210 Story).

La programación especial se iniciará con “Lista De Toda Una Vida” (List of a Lifetime) un largometraje que narra la historia de Brenda (Kelly Hu), una mujer que recientemente ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

Seguido, LIFETIME presentará “Celos Asesinos (No One Would Tell), una película que aborda las relaciones abusivas entre adolescentes, tanto emocional como físicamente. Laura Collins (Shannen Doherty), es una madre soltera que se entusiasma cuando su hija Sarah (Matreya Scarrwener), comienza a salir con el popular y carismático Rob Tennison (Callan Potter).

En 2015 la actriz anunció que había sido diagnosticada con cáncer de mama y aunque entró en remisión por un tiempo, éste regresó en 2020 y en etapa IV. Pese a su incansable lucha contra esta enfermedad y visibilizarla para ir en apoyo de otras mujeres, Doherty falleció a los 53 años el pasado 13 de julio. Como una forma de honrar su memoria y su legado, LIFETME tendrá un especial con dos Lifetime Movies protagonizadas por Doherty: “Lista De Toda Una Vida” (List of a Lifetime) y la nueva versión de “Celos Asesinos” (No One Would Tell).