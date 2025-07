$!¡Humor a la carta!

Los enredos de la vida cotidiana son el punto de partida de diversas obras que se presentan esta semana en la cartelera teatral, entrelazados con historias que resaltan el valor de la amistad, las relaciones de pareja y la salud mental en los caballeros.

Muchas de estas propuestas tienen giros inesperados como “El Plan”, que retrata cómo tres amigos desempleados, acorralados por la crisis, se ven obligados a tomar decisiones poco convencionales.

Además, estrena “Si no me acuerdo, no pasó”, “Noche de boda”, “La mujer, el amante y el marido”, “Stand Locos - Traumas de infancia”; mientras, “Mary Poppins” y “Zootopia” siguen en las tablas.