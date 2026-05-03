IFF Panamá 2026 anuncia a las ganadoras del programa Su Mirada

En el cierre del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá 2026), cineastas y figuras de la industria se reunieron para reconocer a las ganadoras del programa Su Mirada, iniciativa para el impulso del cine hecho por mujeres en la región.

Se detalló que “en esta edición, los reconocimientos fueron otorgados a Torre de Papel, de la guatemalteca Laura García, en la categoría de Desarrollo, y a Madre Pájaro, de la costarricense Sofía Quirós Ubeda, en Postproducción, dos propuestas que destacan por su fuerza narrativa y mirada autoral”.

Según la organización del festival, “este programa, enfocado en proyectos de Centroamérica y el Caribe, se ha consolidado como un pilar dentro del festival al brindar respaldo a producciones en etapas de desarrollo y postproducción, abriendo camino a nuevas voces dentro de la industria cinematográfica”.

El encuentro, realizado tras la gala de clausura, convocó a importantes nombres del cine regional e internacional, entre ellos el panameño Abner Benaim, el director puertorriqueño Ari Maniel Cruz, la actriz Sandy Hernández y la reconocida intérprete María Mercedes Coroy.