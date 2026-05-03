Cultura

IFF Panamá 2026 anuncia a las ganadoras del programa Su Mirada

IFF Panamá 2026 anuncia a las ganadoras del programa Su Mirada
ML | Invitadas durante la entrega de reconocimientos al programa Su Mirada.
Redacción Web
03 de mayo de 2026

En el cierre del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá 2026), cineastas y figuras de la industria se reunieron para reconocer a las ganadoras del programa Su Mirada, iniciativa para el impulso del cine hecho por mujeres en la región.

Se detalló que “en esta edición, los reconocimientos fueron otorgados a Torre de Papel, de la guatemalteca Laura García, en la categoría de Desarrollo, y a Madre Pájaro, de la costarricense Sofía Quirós Ubeda, en Postproducción, dos propuestas que destacan por su fuerza narrativa y mirada autoral”.

Según la organización del festival, “este programa, enfocado en proyectos de Centroamérica y el Caribe, se ha consolidado como un pilar dentro del festival al brindar respaldo a producciones en etapas de desarrollo y postproducción, abriendo camino a nuevas voces dentro de la industria cinematográfica”.

El encuentro, realizado tras la gala de clausura, convocó a importantes nombres del cine regional e internacional, entre ellos el panameño Abner Benaim, el director puertorriqueño Ari Maniel Cruz, la actriz Sandy Hernández y la reconocida intérprete María Mercedes Coroy.

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