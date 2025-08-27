Impulsa un futuro verde

Cristal Denisse Zambrano Johnson, Miss Eco Teen Panamá 2025, no solo brilla en los escenarios de certámenes. Desde 2023 y hasta 2025 ejerce como diputada juvenil, además de ser embajadora ambiental y fundadora de ‘Roots of Light with C’, un proyecto con el que impulsa acciones de conciencia y educación ambiental entre los jóvenes.

“Estar en un certamen no es solo mostrar lo bello por fuera, sino principalmente lo que llevamos dentro y lo que podemos aportar. Para mí es un orgullo iniciar desde Miss Eco y luego pensar en estar en un certamen más grande como Miss Universo”, expresó la beldad.

Además, Cristal Denisse destacó que portar una corona va mucho más allá de la belleza exterior. Para ella, se trata de una oportunidad de transmitir un mensaje urgente: cuidar y amar nuestro planeta. Su misión, afirma, es inspirar, unir y actuar por un mundo más sostenible, convencida de que cuando una reina habla por la naturaleza, su eco se escucha más allá de las fronteras.