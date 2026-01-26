Inauguran la exposición “No todos los días son iguales”

La exposición Amalanga Awafani (“No todos los días son iguales”), de la artista sudafricana Zanele Muholi, ya está abierta al público en la Fundación Casa Santa Ana. La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 19 de abril, marca un hito cultural en la ciudad.

La obra de Muholi ha recorrido escenarios de gran prestigio internacional como la Tate Modern en Londres, el Brooklyn Museum en Nueva York, el Stedelijk Museum en Ámsterdam, la Bienal de Venecia y espacios destacados en París y Berlín; ahora, se presenta en Panamá.

La ministra María Eugenia Herrera comentó que “esta producción nos recuerda que el arte tiene la capacidad de abrir horizontes, ampliar lo posible y despertar la sensibilidad y la conciencia. Por eso, en un país donde las bellas artes aún necesitan un mayor impulso, espacios como este nos inspiran para transitar y crecer”.

La llegada de Zanele Muholi a Panamá se manifiesta como un encuentro cultural de enriquecimiento mutuo. Artistas de esta categoría comparten su obra, su mirada, su experiencia y su sensibilidad; en ese intercambio, reciben a cambio la energía de nuestra comunidad, la riqueza de nuestra diversidad y la autenticidad de nuestra cultura.

Durante la inauguración, se contó además con la participación de una cantante y una bailarina sudafricanas quienes, junto a un bailarín de la compañía panameña COCO, ofrecieron una presentación artística que reforzó el carácter intercultural y escénico de este proyecto.