Investigación rescata el tambor con almirez como tesoro del folclore antonero

La cultora Haydeé Marlene Cantillo De León presentó su trabajo de grado titulado “Ejecución del canto y baile del tambor con almirez en el distrito de Antón Cabecera”. Esta investigación, realizada para la Universidad de Panamá, busca elevar y documentar una de las expresiones más auténticas y distintivas de la provincia de Coclé.

Para la investigadora, este logro académico representa un compromiso profundo con sus raíces. Según destacó desde la Escuela de Danza, “este paso es importante porque enaltece nuestras expresiones populares y fortalece el legado que heredarán las nuevas generaciones”, subrayando la urgencia de salvaguardar estas manifestaciones.

El estudio se enfoca en el tamborito antonero, una variante que se separa del resto por el uso del almirez. Este instrumento es, en esencia, un mortero metálico de uso doméstico que la creatividad popular transformó en una pieza de percusión clave, acompañando a la caja, el repicador y el pujador.

Cantillo De León explica que esta tradición tiene profundas raíces coloniales y una presencia vibrante en eventos como el Festival del Toro Guapo. A lo largo del tiempo, han sido las cantalantes y los músicos locales quienes han mantenido vivo este género, caracterizado por sus tonadas alegres y su ingenio rítmico.

El proceso académico de Cantillo, quien culminó su Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Danzas, vincula directamente la educación superior con la preservación cultural. Su trabajo aporta una base documental necesaria para que el uso del almirez no se pierda en la memoria del tiempo.

Finalmente, esta investigación reafirma que la unión entre la academia y el folclore es vital para la construcción del patrimonio nacional. Al documentar estas prácticas, se asegura que el repique del almirez siga formando parte fundamental de la identidad y la historia panameña.