Investigan cómo los murciélagos se “automedican”

En los bosques de Gamboa, un equipo multidisciplinario e intercontinental de científicos lidera SELFCURE, una investigación financiada por el Human Frontier Science Program (HFSP) que analiza cómo reaccionan y cambian sus hábitos los murciélagos tropicales cuando enfrentan retos inmunológicos.

Encabezado por Ralph Simon (Universidad Friedrich-Alexander), Rachel Page (Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales) y Dan Becker (Universidad de Oklahoma), el proyecto busca determinar si estos mamíferos modifican sus dietas o su vida social para curarse. Ralph Simon explica la premisa central del estudio: “Queremos saber si los murciélagos comen ciertas plantas o partes de plantas cuando atraviesan un reto inmunitario, para sentirse mejor o incluso para curarse”.

El proceso metodológico combina trabajo de campo y tecnología avanzada para evaluar las conductas sin alterar el hábitat natural de la especie Carollia. Los investigadores capturan a los ejemplares en túneles locales, realizan un chequeo médico completo y dividen a los sujetos en grupos de control e inmunomodulados con sustancias inocuas que simulan respuestas virales o bacterianas.

De acuerdo con Gregg Cohen, gerente del Laboratorio de Murciélagos del STRI, las evaluaciones permiten hacer comparaciones precisas: “Los investigadores siempre toman muestras médicas de todos los murciélagos que capturan para ver si alguno tiene alguna enfermedad. También toman muestras de heces para información sobre la dieta. Así pueden comparar si están todos sanos y todos comen lo mismo, o si hay un murciélago poco saludable comiendo algo diferente”.

Para monitorear los desplazamientos nocturnos y la dinámica dentro del refugio, el equipo emplea diminutos transmisores de radiofrecuencia VHF de menos de un gramo, junto con torres de telemetría automatizada de trackIT Systems y cámaras infrarrojas. Esta infraestructura en tiempo real permite verificar si los ejemplares afectados reducen su actividad, buscan plantas con propiedades curativas o aplican distanciamiento social.