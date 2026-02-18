Isaac Casal: 20 años afinando el futuro musical del país

El Festival de Música Alfredo Saint-Malo celebrará 20 años con una obra fascinante del repertorio: la Sinfonía No. 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler, una producción que reunirá a más de 150 músicos en escena, entre orquesta, coros y solistas.

Su fundador y director artístico, el violonchelista panameño Isaac Casal, asegura que el proyecto, que será del 15 al 26 de julio, simboliza la madurez alcanzada por el país. “Hace veinte años esto era impensable. Hoy es una realidad que permite que Panamá produzca proyectos de alto nivel”, afirma.

Casal, con carrera internacional en América, Europa, Asia y África, considera que Panamá vive una etapa de “afirmación y expansión” en el ámbito musical, aunque reconoce que aún falta fortalecer la infraestructura cultural y crear más espacios de circulación artística.

Desde su perspectiva, el talento joven existe y está preparado, pero el reto ahora es consolidar un ecosistema que impulse esa energía creativa. Esa visión también dio origen a la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), creada cuando tenía 25 años.

La fundación ha trabajado en comunidades y barrios, rompiendo la idea de que la música clásica es elitista. Cuenta que algunos de esos estudiantes hoy cursan carreras universitarias e incluso forman parte del equipo de la organización.