Isaac Casal: 20 años afinando el futuro musical del país

Cortesía | El músico Isaac Casal es un violonchelista panameño de formación clásica. Ha actuado como solista con la Southwest Minnesota State Orchestra.
Eliecer Aizprua Banfield
ML | Junto a otros músicos.
Zulema Emanuel
18 de febrero de 2026

El Festival de Música Alfredo Saint-Malo celebrará 20 años con una obra fascinante del repertorio: la Sinfonía No. 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler, una producción que reunirá a más de 150 músicos en escena, entre orquesta, coros y solistas.

Su fundador y director artístico, el violonchelista panameño Isaac Casal, asegura que el proyecto, que será del 15 al 26 de julio, simboliza la madurez alcanzada por el país. “Hace veinte años esto era impensable. Hoy es una realidad que permite que Panamá produzca proyectos de alto nivel”, afirma.

Casal, con carrera internacional en América, Europa, Asia y África, considera que Panamá vive una etapa de “afirmación y expansión” en el ámbito musical, aunque reconoce que aún falta fortalecer la infraestructura cultural y crear más espacios de circulación artística.

Desde su perspectiva, el talento joven existe y está preparado, pero el reto ahora es consolidar un ecosistema que impulse esa energía creativa. Esa visión también dio origen a la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), creada cuando tenía 25 años.

La fundación ha trabajado en comunidades y barrios, rompiendo la idea de que la música clásica es elitista. Cuenta que algunos de esos estudiantes hoy cursan carreras universitarias e incluso forman parte del equipo de la organización.

Mirando hacia el futuro

ML | Además de la organización del festival, Isaac Casal trabaja en el tercer disco con Ensemblast y prepara un proyecto personal para chelo y piano. Este artista mantiene claro su sueño cultural y aspira a un país donde el acceso a la cultura “no sea un privilegio, sino un derecho”. Como consejo para los panameños, invita a descubrir nuestras raíces musicales: “Conocer nuestra música es conocernos a nosotros mismos”.

Crónica de vida

Isaac Casal es un violonchelista panameño de clase mundial, profesor universitario y promotor musical.

Inició sus clases de chelo en 1987 y formó parte de la Sinfónica.

En 2001 se mudó a Florida al obtener una beca en Florida International University.

En enero asistió al Congreso de la Sociedad Internacional de Artes Escénicas.

