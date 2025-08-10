Jay Wheeler se deja llevar por los ritmos tropicales en “Por Fa No Te Vayas”

El cantante Jay Wheeler se deja llevar por los ritmos tropicales en su nuevo tema “Por Fa No Te Vayas”, una bachata cargada de sentimiento que marca un nuevo capítulo en su evolución artística.

En este nuevo sencillo, Wheeler explora su faceta más romántica y refrescante a través del género tropical, reafirmando su lugar como uno de los artistas más versátiles de la música latina. Lanzado bajo el sello de Dynamic Records/EMPIRE, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Inspirado por artistas de su género que han apostado por los sonidos tropicales, Jay Wheeler decidió aventurarse en la bachata con un tema que habla sobre el desamor y la esperanza de que la persona, con la que visualizas estar para siempre, no se vaya de tu vida.

“Por Fa No Te Vayas” surgió durante una sesión creativa en el estudio de su casa, en donde escuchó una bachata creada por su productor Yeziell junto al compositor puertorriqueño Vasave. Aportando su voz y estilo al tema, Wheeler se sumó al proyecto y el resultado es una canción íntima, melódica y con el sonido tropical que Jay quería explorar.

“Quise hacer algo tropical, algo diferente, retarme con algo que no había hecho antes. Porque yo hice salsa una vez pero solo me hacía falta una bachata. Jamás imaginé que iba a quedar tan especial como quedó. De verdad es uno de mis temas favoritos”, expresó Jay Wheeler.

Además del lanzamiento de esta bachata, Jay Wheeler compartió recientemente con sus fanáticos su faceta más íntima y artística a través del documental “Girasoles: Desde La Raíz”, una producción dirigida por Enrique (Emma) González y realizada por Dynamic Records. Este proyecto audiovisual acompaña su álbum más personal hasta la fecha, Girasoles, y ofrece una mirada profunda al proceso creativo detrás de cada canción.

El álbum Girasoles, lanzado bajo el sello Dynamic Records y distribuido por EMPIRE, debutó en el Top Albums Debut Global de Spotify, posicionando tres canciones simultáneamente en tendencia en YouTube Puerto Rico.

Temas como “Una Como Tú”, “No Sé Qué Me Queda (NSQMQ)” y “Abrázame Fuerte” han resonado con fuerza entre sus seguidores, mientras que “Nota”, su colaboración con Omar Courtz, ya supera los 30 millones de reproducciones globales y 5.9 millones de vistas en YouTube.

Próximamente, Jay Wheeler se estará presentando en concierto en el Coliseo de Puerto Rico los días 17 y 18 de octubre de 2025.