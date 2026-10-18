Jhonathan Chávez acepta reto solidario y donará una casa a niño de Soná

El tipiquero Jhonathan Chávez aceptó el reto de su colega Asuri López y anunció que donará una chantin completa para Alexander Concepción, un niño del Marañón de Soná, en la provincia de Veraguas, que necesita apoyo para su tratamiento médico.

El pequeño padece distrofia muscular, una enfermedad que afecta los músculos y requiere atención médica.

“Voy a hacer una donación muy, pero muy especial. Voy a donar una chantin completa para el niño Alexander Concepción, que la necesita urgentemente para su tratamiento”, expresó Chávez.

El artista también dedicó un mensaje al niño: “Con mucho cariño, Alexander, hasta el Marañón de Soná, va tu chantin en camino”.

Además, retó a su amigo Carlos Beitia y a la familia de Huaquita Boutique, en Chiriquí, a sumarse a esta iniciativa solidaria.