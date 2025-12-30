Joey Montana cantará en la próxima Feria de Boquete

ML | La edición 53 de la Feria Internacional de las Flores y del Café viene más fuerte que nunca con una cartelera musical que pondrá a vibrar a todo Boquete del 7 al 18 de enero.

En conferencia de prensa anunciaron que este año tendrán a Joey Montana, quien por primera vez se presentará en su pueblo natal para deleitar a los boqueteños.

Además, estarán los máximos exponentes del patio como Samy y Sandra Sandoval, Jhonathan Chávez, Alejandro Torres y el “Mechi Blanco” Ulpiano Vergara, asegurando que la tarima de espectáculos sea el corazón de la celebración.

Aparte del despliegue artístico, el presidente del Patronato de la Feria de Boquete Tomás Esteban Ruiz afirmó que los visitantes podrán disfrutar de una inversión récord en jardines espectaculares.

Con una entrada general de solo $2.50, los asistentes no solo disfrutarán de música en vivo y el aroma del mejor café, sino que también podrán ganar un auto 0 kms.