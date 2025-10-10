John Barría, la voz del cambio en TalenPro

John Barría, finalista de la categoría Mejor Canción por la zona centro del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, es el rostro de la transformación que impulsa TalenPro. Este programa nacional no es solo un escenario para exhibir talentos, sino un motor que busca “sembrar esa semilla” en los jóvenes para convertirlos en agentes multiplicadores en sus comunidades.

Para Barría, la experiencia ha sido personal y emotiva. “TalenPro para mí hasta ahora ha sido una experiencia que me ha cambiado para mejor, se me ha hecho más sencillo hablar y expresarme con la gente que me rodea,” confiesa, destacando que ha encontrado un sentido de pertenencia inigualable: “Formar parte de la gran familia que es TalenPro ha sido de las mejores cosas que me an pasado”.

El verdadero corazón de la experiencia de John late en la “Escuela de Vida”, la faceta social del concurso. En este espacio, el joven compositor ha logrado materializar una de sus mayores aspiraciones: “Me ha permitido cumplir un sueño que he tenido desde hace mucho, ayudar”. Asegura que nunca antes había tenido una oportunidad tan directa para impactar positivamente a su comunidad. Esta vivencia le ha dado una perspectiva clara y esperanzadora: “Estar en esta escuela de vida me ha hecho saber que el cambio es posible y me ha hecho entender que mientras tenga la mínima oportunidad de ayudar a los demás lo puedo hacer mientras tenga la capacidad”.

Barría deja un mensaje poderoso: “Atrévanse a hacer eso que quieren hacer, terminar un dibujo, escribir un libro, conocer a alguna persona, solo atrévanse”.

Por otro lado, este año, la misión del programa se centra en mejorar la nutrición infantil, impulsando la remodelación de comedores y la creación de huertos en escuelas primarias, beneficiando a niños, maestros y directivos por igual.

El camino de John y el resto de finalistas culminará en la Gran Final el domingo 19 de octubre, a las 7:00 p.m., en la Arena Roberto Durán. El evento será transmitido por cadena nacional y contará con artistas como: Emilio Estefan, Carlos Baute, Gale, Los Rabanes, entre otros.