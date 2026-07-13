Cultura

Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo

Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
E.González | Jorge Barahona Chanis en Metro Libre junto a la edición en inglés de la obra que también ha ganado el Premio Gourmand en “Libros para Niños” y “Libros de Comida Indígena”.
Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
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Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
ML | Muestra una hamburguesa.
Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
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Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo
Maribel Salomón
13 de julio de 2026

Con el propósito de que más niños descubran la riqueza cultural y culinaria, el gastrónomo panameño y creador de plataformas de innovación social, Jorge Chanis presentó la edición en inglés de su libro infantil Tito & Lola Discover Panama Through Food, una obra que busca llevar las tradiciones del país a lectores de todo el mundo.

Siete años después del lanzamiento de la versión original en español, Chanis explicó que decidió traducir la historia para responder al interés de familias y docentes que querían compartir el libro con niños bilingües o residentes en otros países. La nueva edición incorpora una guía de pronunciación para que los lectores aprendan sobre: “chácara”, “chicheme”, “patacón” y otros elementos panameños.

El autor destacó que ya trabaja en un nuevo proyecto editorial: Tito y Lola Global, una historia que será publicada en español e inglés y en la que los personajes recorrerán el mundo a través de la comida. Además, la nueva entrega incluirá actividades para colorear y calcomanías.

Más allá de los libros, continúa impulsando La Cosecha, que este año será del 14 al 16 de agosto. “La cosecha ha acompañado el desarrollo que ya el café tiene. Este año, en la gira vamos a estar de anfitriones, con la familia Kotowa y conocer donde se procesa el café”, resaltó.

También confirmó que en 2027 regresará El Buen Tenedor, para destacar a nuevos restaurantes, chefs y productores que hacen posible la gastronomía del país.

”Debe existir más inversión en la gastronomía”

ml | Al referirse al futuro del sector gastronómico, Jorge Chanis considero que uno de los principales desafíos es proyectar mejor la identidad culinaria de Panamá a nivel internacional. “Hay que lograr una mayor aticulación entre productores, cocineros, científicos, comunicadores y periodistas para contar las historias que hay detrás de cada ingrediente”, expresó.

Logros y proyectos

En 2022 su libro “Tito y Lola descubren Panamá comiendo” ganó como “Mejor del mundo en Cultura Gastronómica” en los Premios Gourmand.

“Tito y Lola y el poder del agua” ganó el premio como “Mejor del Mundo” de los Premios Gourmand 2023.

Los premios y la plataforma gastronómica El Buen Tenedor fueron fundados en el año 2014.

El proyecto La Cosecha fue creado y lanzado en el año 2017 como un producto turístico y culinario.

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