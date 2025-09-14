Jorge Muñiz es hospitalizado; esto se sabe de su estado de salud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Muñiz compartió que fue hospitalizado de emergencia, al presentar una serie de dolores estomacales.

El artista de 65 años de edad reveló que hace unos días sintió unos dolores es el estómago, que pensó se trataba de alguna infección, por comer algún alimento o en mal esta o simplemente algo le cayó mal.

A través de un video corto en su perfil de Instagram, el hijo de Marco Antonio Muñiz explicó: “me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor muy feo”, apuntó.

Compartió que ante la persistencia del malestar, decidió hablarle al doctor y se le practicaron algunos estudios que arrojaron que tenía volteado el colón, lo que no dejaba caminar bien al intestino. Por ello lo operaron, el martes en la noche.

“Gracias a dios había bajado de peso, esto me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital”.

El artista abandonó este 12 de septiembre el hospital, para seguir con la recuperación en casa con su familia. Hasta el momento no hay más información al respecto, sin embargo, la presentación de Jorge Muñiz en el Lunario programada para el 27 septiembre sigue en pie.El video con el que el artista informó sobre su salud, lo retiraron de sus redes sociales.