$!Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad

La Embajada de Israel en Panamá, la Fundación Libertario y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) unieron esfuerzos para realizar el taller “Pueblos Indígenas 360”, un espacio diseñado para capacitar a cerca de 50 jóvenes de diversas comarcas en áreas clave como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Anya Yonatan Leus, viceembajadora de Israel, destacó el valor de que el conocimiento sea transmitido por profesionales de las mismas comarcas formados en el extranjero: “El concepto es que los jóvenes que estudiaron en Israel en los cursos de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo (MASHAV) llegan ahora aquí y dan a su comunidad este conocimiento. En Israel entendemos muy bien la importancia de guardar la tradición, pero también hay actualizarse con todos los desafíos y la información que nos brinda el mundo moderno”, expresó Leus.