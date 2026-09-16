$!Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé

La música sinfónica abrió un nuevo capítulo en la comarca Ngäbe Buglé con el debut de su primera banda sinfónica regional, integrada por 35 estudiantes que están entre 9 y 18 años. La agrupación se presentó por primera vez en agosto de 2026, durante el Segundo Concurso Nacional Juvenil de Bandas de Concierto, según explicó su director, Javier Alfonso Rodríguez Camarena.

Rodríguez, quien también dirige la banda del IPT Buenos Aires y coordina las agrupaciones de la región, contó a Metro Libre que al llegar a la comarca hace unos dos años, después de trabajar durante una década en Santiago, Veraguas, identificó una menor presencia de agrupaciones musicales organizadas. “Al llegar allá ya me tocó una gran diferencia de cultura, de oportunidades”, señaló.

Rodríguez detalló que para integrar la banda participaron estudiantes del CEBG Alto Caballero, el Colegio del Valle de Ñürüm y el IPT Buenos Aires. Los jóvenes fueron preseleccionados por sus directores y luego participaron en una residencia de varios días para ensayar, organizar el repertorio y adaptarse a trabajar como una sola agrupación.

Para Rodríguez, uno de los principales aportes del proyecto es generar oportunidades de formación y proyección para los jóvenes de la comarca. También señaló que la iniciativa ha despertado interés en la comunidad y permitió establecer un primer vínculo con el Ministerio de Educación para impulsar nuevas propuestas musicales en la región.

Entre los retos, el director mencionó la falta de instrumentos suficientes. Explicó que actualmente utilizan principalmente equipos de los centros educativos y recursos obtenidos mediante autogestión. Aunque el CEBG Alto Caballero recibió recientemente una donación de instrumentos del Ministerio de Educación, Rodríguez indicó que buscan ampliar el inventario de la banda regional para contar con una instrumentación más completa.