Jóvenes llevan temas sociales a la final de TalénPro

Z.Emanuel | La emoción y el compromiso social marcan la recta final del concurso TalénPro, que culminará este 19 de octubre en la Arena Roberto Durán. Los jóvenes participantes, más allá de la competencia, destacan el espíritu de “familia” y los valiosos talleres que les ha ofrecido el programa.

Al abordar temas que aquejan a la sociedad, han transformado sus documentales en herramientas para el cambio. Ruth De León y Víctor Cubilla, integrantes del grupo “Gritando en silencio”, eligieron abordar la ansiedad, describiéndola como un “monstruo interno”; mientras “Latidos Verdes”, compuesto por Alex Vejerano, José y Adyani Bejerano, centra su mirada en la crisis ecológica.

Por otro lado, los jóvenes de “V.I.D.A.”, Denzel Nogueira, Abraham Peña y Kevin Flores, quieren ser agentes de cambio en su provincia y su documental retrata la cruda realidad de un joven de 17 años que pierde a su padre y a un hermano por la violencia de pandillas.