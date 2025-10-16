Tres heridos deja explosión en edificio en El Bosque

En la madrugada de este jueves, 16 de octubre, tres personas resultaron heridas tras una explosión registrada en un apartamento de un edificio residencial ubicado en El Bosque, sobre la vía Ricardo J. Alfaro.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 37 años con quemaduras en el 70% de su cuerpo; una mujer de 62 años, con alrededor del 40% de quemaduras; y un niño de 9 años con 21% de su cuerpo afectado, confirmaron del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Panamá (BCBRP).

Los heridos fueron estabilizados en el sitio por personal del BCBRP y del SUME 911, y posteriormente trasladados a centros médicos.

De acuerdo con los Bomberos, al lugar acudieron unidades de las estaciones de San Miguelito, Betania y Carrasquilla, quienes establecieron operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de los residentes de las tres torres principales del complejo, en coordinación con la Policía Nacional.

La zona permanece acordonada a la espera de las diligencias de criminalística e investigación de las causas de la explosión, agregaron.