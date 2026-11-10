Jueza de EEUU pide examen psiquiátrico del padre de Meghan Markle

Una jueza estadounidense ordenó someter a un examen psiquiátrico al padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, tras su arresto por presunta posesión de material pornográfico infantil.

Thomas Markle, con quien Meghan cortó toda relación desde su boda con Enrique en 2018, compareció el viernes ante un tribunal de Tampa, en Florida.

En la orden consultada el martes por la AFP, fechada el viernes, la jueza Lindsay Griffin cita el “estado de salud”, la “edad avanzada” (82 años) y la “falta de memoria” de Markle para justificar el examen psiquiátrico.

El padre de la duquesa de Sussex fue detenido ese mismo viernes por agentes del FBI en la residencia de ancianos donde vivía en Lakeland, Florida.

El Departamento de Justicia afirmó que, presuntamente, “guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM), incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas”.

Autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y bodegas presuntamente vinculadas a Markle.

La jueza de Tampa afirmó que había encontrado “motivos razonables para creer” que Markle padecía una afección “que le incapacitaba mentalmente hasta el punto de que era incapaz de comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso en su contra o de colaborar adecuadamente en su defensa”.

Por ello, ordena un informe del estado mental del acusado antes del 20 de noviembre.

Meghan Markle declaró el mes pasado que se sentía “profundamente consternada” por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abusos sexuales a menores.

De ser declarado culpable, el padre de Meghan podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.