Juguetes "terroríficos" en una exhibición para todos

La primera edición del 'Halloween Toy Show' se celebra este 31 de octubre y 1 de noviembre en el Centro comercial El Dorado, en Ciudad de Panamá.

Decenas de muñecas, figuras de acción y memorabilia de diversas franquicias del cine y televisión, todas con la temática de terror, se muestran de forma gratuita al público, de 11:00 a.m. a 7:30 p.m.

Francisco Camacho, de Action Figures Panama, organizador de la exposición, aseguró que en Panamá es la primera ocasión que se reúne este tipo de figuras referentes a monstruos, como Monster High, fantasmas y demás personajes clásicos y actuales del terror, en una muestra como tal, y espera que esta sea la primera de muchas ediciones.

El reconocido locutor, escritor y presentador Miguel Esteban, uno de los expositores del evento, se declaró fanático del terror e indicó que decidió participar en la exhibición, con varias piezas de su colección personal, ofrece la oportunidad de compartir este tipo de pasión por el coleccionismo, la cual lo matiene vivo.

Entre las novedades de la cita se celebrará un concierto con banda sinfónica tocando temas de filmes de horror, además de venta de carritos Hot Wheels, y muestras de otros tipos de juguetes como Transformers y de lucha libre (WWE).