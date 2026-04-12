Justin Bieber se reencuentra con su público en segundo día de Coachella

Con un set minimalista y un viaje a su pasado musical, el astro del pop Justin Bieber regresó oficialmente al escenario este sábado, cuando encabezó el segundo día de Coachella.

Bieber se presentó ante una multitud que colmó el Empire Polo Club vistiendo suéters, camisetas y gorros alusivos al cantante canadiense que no subía a un escenario similar desde 2022, cuando canceló su gira mundial debido a temas personales y de salud.

Bieber, fue adentrándose en las búsquedas de YouTube que no sólo le mostraron sus antiguos clips sino también momentos particulares capturados por las cámaras que suelen perseguirlo, así como a su esposa, Hailey Bieber.

El cantante, vestido de suéter rojo, bermudas y botas negras, estableció de inmediato una conexión con su público en la arena, pero también con quienes estaban viéndolo en casa gracias a la transmisión en vivo de YouTube.

Bieber, que comenzó su carrera publicando videos de niño en la plataforma, fungió este sábado como una suerte de DJ invitando a los seguidores que lo veían virtualmente a sugerir las canciones que querían escuchar.

Tras un repaso por varias canciones de su más reciente álbum “Swag II”, lanzado el año pasado, Bieber se sentó al computador y comenzó un viaje al pasado buscando sus videos en YouTube y cantando retazos de varios éxitos como “That Should Be Me”, “Beauty and a Beat”, “Never Say Never” y el himno pop adolescente “Baby”, que se convirtió en la banda sonora de una generación.

Bieber, fue adentrándose en las búsquedas de YouTube que no sólo le mostraron sus antiguos clips sino también momentos particulares capturados por las cámaras que suelen perseguirlo, así como a su esposa, Hailey Bieber.

Pero su paseo virtual no alteró su interacción con la gente en directo. “Esto es especial”, dijo a la audiencia el artista de 32 años. “Esta es una noche que soñé por mucho tiempo, estar aquí es increíble”, agregó.

Bieber no se presenta en un espacio de las dimensiones de Coachella desde 2022, cuando participó en el Rock in Rio en Brasil, pero en el último año ha protagonizado un regreso paulatino a la escena. El anuncio de su participación en Coachella surgió poco después de los lanzamientos de “Swag” y “Swag II”.

Este sábado, el cantante invitó a la tarima a los músicos Tems, Dijon, Wizkid y el productor y guitarrista Mk.gee, y también entonó éxitos como “Sorry”, “Stay”, “Where Are U now”, y “Daisies”, con la cual se despidió de la audiencia.

- “Teloneros de Justin Bieber” -

Poco antes, los rockeros neoyorkinos de The Strokes se subieron a la tarima en lo que también fue una especie de regreso: la banda anunció un nuevo disco para junio, luego de una pausa de seis años.

La banda entonó varios de sus himnos, como “Hard to Explain”, “Reptilia”, “Last Nite” y “Someday”.

Julian Casablancas bromeó varias veces con el peso de tocar antes de Justin Bieber, y su bajista Nikolai Fraiture llegó a ironizar con el tema.

“Quiero agradecerles por llenar nuestro sueño de vida de abrir para Justin Bieber”, dijo Fraiture, poco antes de tocar “What Ever Happened”, la tonada sobre el lado b del éxito, con la cual se despidieron.

Mientras que, Nine Inche Noize, la colaboración de la legendaria banda industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, tomó por asalto el escenario Sahara.

Con un dramático juego de luces y un sonido visceral, Trent Reznor, Atticus Ross y Boys Noize bombardearon la escena y pusieron a saltar a sus seguidores con versiones de éxitos como “Closer”, “Heresy”, “The Warning” y “Copy of A”.

Una de las sorpresas del segundo día de festival estuvo a cargo del astro emergente de la música indie, Sombr, quien invitó a su set a Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, con quien cantó “1979”, uno de los éxitos de la banda rockera en los años 1990.

Los nueve escenarios del festival desplegaron una diversidad de géneros con un cartel variopinto en el que se contaron, entre otros, la sensación brasileña Luísa Sonza, la influencer convertida a cantante Addison Rae, el fenómeno británico PinkPantheress, el k-pop de Taemin, y David Byrne, mítico cofundador de Talking Heads.

El festival se celebra del 10 al 12 de abril, y regresa con un cartel prácticamente idéntico el siguiente fin de semana.

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