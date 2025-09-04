Kafu Banton lanza el tema “Yeshúa” con un poderoso mensaje de fe

El famoso artista panameño Zico Garibaldi, mejor conocido como Kafu Banton, lanzó su más reciente sencillo, “Yeshúa”, una canción con un profundo mensaje de confianza, paz y redención.

Esta melodía representa una evolución en el estilo musical del artista, quien, a lo largo de 27 años de carrera, ha explorado diversos géneros. Esta canción es el tercer tema gospel de “El Mutante” y busca conectar con un público amplio y diverso a través de un mensaje universal y espiritual.

La letra, escrita en su totalidad por Kafu Banton, incluye pasajes bíblicos que refuerzan la fuerza y la esperanza que transmite el sencillo.

El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y YouTube, se presenta junto a un impactante video musical dirigido por Lucho Spada, consolidando un nuevo capítulo en la carrera del artista.

La producción musical de “Yeshúa” estuvo a cargo del joven talento Cuartas, en los estudios Blacksun en Colombia.

La colaboración entre ambos artistas ha dado como resultado un tema que no solo destaca por su calidad sonora, sino también por el potente mensaje que lo acompaña. El lanzamiento demuestra la versatilidad de Kafu Banton y su capacidad para crear música que llega al corazón de quienes buscan inspiración y redención.