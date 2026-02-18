Karol G y Con Cora presentan gala benéfica ‘Con Cora Land’ en Miami

La cantautora colombiana Karol G y la Fundación Con Cora anunciaron la realización de la segunda edición de su gala benéfica anual, “Con Cora Land”, que tendrá lugar el viernes 20 de marzo en Miami.

El evento busca recaudar fondos para fortalecer los programas de la Fundación, orientados a cerrar brechas de género, impulsar el empoderamiento de mujeres y niñas, promover la educación, el bienestar y la creación de oportunidades reales a través de alianzas con impacto social.

En su primera edición, Con Cora Land presentó una villa de emprendedoras, un espacio dedicado a visibilizar proyectos liderados por mujeres latinas y a conectar cultura, comunidad y desarrollo económico. Para esta segunda edición, la fundación ampliará la participación y consolidará la villa como un componente central del evento, ofreciendo a emprendedoras una plataforma de crecimiento, exposición y colaboración.

Como parte de la gala, la fundación continúa con su iniciativa “Every Dollar Counts”, diseñada para ampliar el alcance de sus programas. Las contribuciones comienzan desde 1 dólar, permitiendo que la comunidad apoye la misión de la Fundación y participe por la oportunidad de ganar una experiencia doble para asistir a Con Cora Land.

La iniciativa está abierta a personas mayores de 18 años en las Américas con visa válida de EE. UU. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 9 de marzo a las 11:59 p. m. en: https://concorafoundation.org/every-dollar-counts/#donar

La primera edición de Con Cora Land contó con actuaciones de artistas internacionales como Ricardo Montaner y Nelly Furtado, consolidando la gala como un espacio donde el arte y la filantropía convergen. La edición 2026 buscará superar la experiencia anterior con nuevas presentaciones y actividades diseñadas para inspirar reflexión, conexión y acción colectiva.

“Estoy muy emocionada por la segunda edición de Con Cora Land”, afirmó Karol G. “Desde el inicio, nuestro objetivo ha sido empoderar a mujeres y niñas para que conviertan sus sueños en realidad. Esta gala es un espacio para celebrar lo logrado, visibilizar nuestro impacto y proyectar el trabajo que aún está por venir”.

“Con Cora Land refleja nuestra misión de impulsar a mujeres y niñas a perseguir sus sueños”, señaló Valentina Bueno, directora ejecutiva de la fundación. “Tras el éxito de la primera gala, esta nueva edición ampliará oportunidades para que más mujeres prosperen en áreas como tecnología, artes y liderazgo, mientras celebramos la cultura y la comunidad latina”.

Donaciones: El público puede apoyar la misión de la Fundación Con Cora realizando aportes en https://concorafoundation.org/en/donations/.