La actriz Ellen Burstyn recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia

La actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida principalmente por sus papeles en “El exorcista” y “Alicia ya no vive aquí”, recibirá un premio en reconocimiento a toda su carrera en el Festival de Cine de Venecia de este año, anunciaron los organizadores este martes.

La intérprete, de 93 años, que ha protagonizado más de 150 películas, afirmó sentirse “muy honrada” por la decisión de otorgarle el León de Oro.

“¡Wow! No solo voy a poder viajar a una de mis ciudades favoritas de todo el mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos”, dijo, según el festival.

La edición de este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre y el jurado estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Burstyn saltó a la fama mundial gracias al éxito de la película de William Friedkin de 1973 “El exorcista”, en la que interpretó a la madre de una niña poseída por fuerzas demoníacas.

Posteriormente ganó el Óscar a la mejor actriz por “Alicia ya no vive aquí”, de Martin Scorsese, de 1974, y a lo largo de sus 60 años de carrera como actriz ha recibido numerosos galardones por sus interpretaciones en el cine, el teatro y la televisión.

El director artístico del Festival de Venecia, Alberto Barbera, afirmó que Burstyn es “una actriz de una intensidad y una autenticidad excepcionales”.

Ha aportado “profundidad y complejidad a personajes femeninos inolvidables que encarnan las contradicciones y transformaciones de la mujer contemporánea”, añadió.