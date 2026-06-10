$!La Binal se encamina a la modernización

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero inició formalmente un proceso de transición para integrarse al sistema de bibliotecas administrado por el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 175 de 2020, que regula el funcionamiento del sector cultural en Panamá.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, informó que el proceso se desarrollará de manera ordenada, transparente y con apego a la normativa vigente, en coordinación con la Fundación Pro Biblioteca Nacional, entidad que ha administrado la institución durante varios años.

“La Biblioteca Nacional no va a cerrar. Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de los servicios, proteger el patrimonio documental y bibliográfico del país y dar una solución institucional seria a una situación que requiere responsabilidad, legalidad y sensibilidad humana”, afirmó la ministra.

La ministra indicó que la revisión incluirá datos sobre bienes patrimoniales, proyectos en ejecución, obligaciones pendientes y la situación de los trabajadores vinculados a la fundación. También se solicitó un censo laboral certificado que permita evaluar aspectos relacionados con contratos, prestaciones y derechos adquiridos por los colaboradores.

Por su parte, la directora de la Biblioteca Nacional, María Magela Brenes, manifestó su respaldo al proceso y aseguró que se han dado las instrucciones necesarias para que la transición se realice sin afectar a los trabajadores ni a los usuarios.

“Ahora está transición abre una oportunidad para fortalecer la institución de manera oficial”, expresó la directora.

Mientras tanto, la directora técnica de la Biblioteca Nacional, Guadalupe García de Rivera, destacó la importancia de preservar el patrimonio documental que resguarda la entidad.

La funcionaria recordó que la biblioteca conserva más de 600 mil fascículos de periódicos panameños y una colección superior a los 100 mil libros escritos por autores nacionales o relacionados con la historia y cultura del país.