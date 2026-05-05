$!La búsqueda de un nuevo hogar

Por primera vez, la reconocida obra “Annie: El Musical” se presenta en el Teatro Nacional, bajo la producción de Gina Faarup de Cochez, quien en entrevista con Metro Libre destacó la relevancia de traer a escena una historia “atemporal y universal”. Ganadora de siete premios Tony y con varias nominaciones al Oscar, esta obra se consolida como uno de los grandes clásicos de Broadway.

La productora expresó que “la historia sigue a Annie, una niña huérfana que lucha por cambiar su destino. Tras escapar de un orfanato donde era maltratada, emprende la búsqueda de sus padres, solo para descubrir que la vida le tiene preparada otra familia. Su camino la lleva a ser adoptada por un millonario, transformando por completo su realidad”.

Dirigido por Edwin Cedeño, el montaje cuenta con un elenco de 55 artistas, entre los que destacan Miguel Herrera, Luis Rosman, Yuliana Lobach, Génesis Padilla y Beatriz González. Uno de los momentos más esperados es la interpretación de “Tomorrow”, tema emblemático que fue nominado al Oscar y premiado con un Tony, considerado entre los más memorables del teatro musical.

La obra estará en cartelera hasta el 17 de mayo, con funciones a las 7:00 p.m. o 7:30 p.m., según el día. Los boletos se encuentran disponibles a través de la página web de Panatickets, con precios que parten desde los $25.00, más cargos.